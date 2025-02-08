بايرن ميونيخ يبتعد في الصدارة بثلاثية في شباك بريمن

السبت، 08 فبراير 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - بريمن

عزز بايرن ميونيخ صدارته في ترتيب الدوري الألماني بالفوز بثلاثية دون مقابل على فيردر بريمن في افتتاح الجولة 21.

وسجل الإنجليزي هاري كين ثنائية رفعت رصيده التهديفي لـ 21 هدفا هذا الموسم في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين. وافتتح كين التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 56.

وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني لبايرن بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل في الدقيقة 82.

وأنهى كين اللقاء بهدف ثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 90+7.

الفوز رفع رصيد البافاري لـ 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

فيما توقف رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الثامن وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.

ويستعد بايرن ميونيخ أن يحل ضيفا على سيلتك في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

بايرن ميونيخ بريمن الدوري الألماني
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