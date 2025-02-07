طبيب الزمالك يوضح إصابة جهاد ضد الإسماعيلي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 22:36

كتب : إبراهيم رمضان

محمود جهاد - الزمالك - الإسماعيلي

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة محمود جهاد لاعب الفريق في مباراة الإسماعيلي.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "محمود جهاد تعرض لإجهاد عضلي ضد الإسماعيلي".

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وحصل جهاد في أول ظهور له رفقة القلعة البيضاء على جائزة رجل المباراة ضد الإسماعيلي.

ولمعرفة ما قدمه جهاد ضد الإسماعيلي (طالع التفاصيل)

وخرج الزمالك ولم تستقبل شباكه أي هدف لأول مرة بعد 4 مباريات في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

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