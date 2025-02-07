رجل المباراة.. ماذا قدم جهاد أمام الإسماعيلي في ظهوره الأول مع الزمالك

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 21:45

كتب : محمد رؤوف

محمود جهاد - الزمالك - الإسماعيلي

شارك محمود جهاد لاعب الزمالك في المباراة الأولى له مع فريقه الجديد ضد الإسماعيلي.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وحصل جهاد على جائزة رجل المباراة، في بداية رائعة رفقة القلعة البيضاء.

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وتعرض جهاد للإصابة وخرج على إثرها.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جهاد ضد الإسماعيلي:

لعب: 79 دقيقة

لمس الكرة: 52 مرة

تمريرات مفتاحية: تمريرة واحدة

تمريرات صحيحة: 29 من 36

غلق تسديدات: 2

الثائيات الأرضية: 6 من 10

الثنائيات الهوائية: 1 من 1

اعتراض للكرة: 2

قطع للكرة: 5

استخلاص: 1

خسر الكرة: 12 مرة

محمد جهاد الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي
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