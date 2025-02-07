أحمد حسام: الفوز على الإسماعيلي يمنحنا دفعة معنوية.. ووعد للجماهير

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 22:11

كتب : إبراهيم رمضان

محمود جهاد - أحمد حسام - الزمالك - الإسماعيلي

يرى أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد أن الانتصار على الإسماعيلي يمنح للفريق دفعة معنوية، وأعطى وعدا لجماهير ناديه.

وعاد الزمالك لطريق الانتصارات بالفوز على منافسه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال أحمد حسام للمركز الإعلامي لناديه: " الزمالك حقق فوزا مهما بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام بيراميدز".

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وأضاف "الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية للمباريات المقبلة والاستمرار في المنافسة".

وأكمل "سعيد بدعم جمهور نادي الزمالك واستقبالهم لي، لأنهم يعطون الفريق دفعة كبيرة ووجودي اليوم معهم أمر رائع".

وواصل "أمامنا الكثير لنقدمه في المباريات القادمة، والزمالك لديه لاعبين جيدين في خط الدفاع، ووجودي معهم يزيد من خبراتي".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر الجماهير على دعمهم ونعدهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".

وخرج الزمالك ولم تستقبل شباكه أي هدف لأول مرة بعد 4 مباريات في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز 14.

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