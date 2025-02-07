تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمرة الثانية تواليا أمام بريست

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 19:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - ريمس

يبدأ مصطفى محمد في هجوم نانت للمباراة الثانية على التوالي، وتلك المرة أمام بريست في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وساهم الدولي المصري في الفوز على ريمس في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة 2-1.

وجاء تشكيل نانت

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حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

الدفاع: نيكولا كوزا – دوجلاس أجوستو – ساديو سو – ماركوس كوكو

الوسط: جان شارل كاستيليتو – بيدرو شيرفيا – يوهان لبينان

الهجوم: ماتيس ألبين – مصطفى محمد – موسيس سيمون

وسجل مصطفى في آخر مباراتين ضد ليون ثم ريمس محليا، ومستمر مع النادي رغم تقارير ارتباطه بالرحيل عن الكناري.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

مصطفى محمد نانت بريست الدوري الفرنسي
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