تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمرة الثانية تواليا أمام بريست

يبدأ مصطفى محمد في هجوم نانت للمباراة الثانية على التوالي، وتلك المرة أمام بريست في الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وساهم الدولي المصري في الفوز على ريمس في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة 2-1.

وجاء تشكيل نانت

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

الدفاع: نيكولا كوزا – دوجلاس أجوستو – ساديو سو – ماركوس كوكو

الوسط: جان شارل كاستيليتو – بيدرو شيرفيا – يوهان لبينان

الهجوم: ماتيس ألبين – مصطفى محمد – موسيس سيمون

À La Beaujoire ✘ pic.twitter.com/cPaOeIwU5S — FC Nantes (@FCNantes) February 7, 2025

وسجل مصطفى في آخر مباراتين ضد ليون ثم ريمس محليا، ومستمر مع النادي رغم تقارير ارتباطه بالرحيل عن الكناري.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.