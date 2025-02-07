تشكيل الزمالك - الثنائي الجديد أساسي.. وشحاتة ظهير أيمن ضد الإسماعيلي
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:16
كتب : FilGoal
أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الإسماعيلي.
ويلعب الثنائي أحمد حسام ومحمود جهاد بشكل أساسي للمرة الأولى.
واختار السويسري مشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.
ويقود سيف الدين الجزيري خط الهجوم على حساب حسام أشرف.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.
خط الوسط : نبيل عماد – محمود جهاد – محمد السيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد السيد "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد صبحي - جيفرسون كوستا - محمود بنتايك - أحمد محمود - محمد حمدي - سيف جعفر - ناصر ماهر - محمد عاطف - حسام أشرف.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.
بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.
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