تشكيل الزمالك - الثنائي الجديد أساسي.. وشحاتة ظهير أيمن ضد الإسماعيلي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

محمود جهاد - مران الزمالك

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الإسماعيلي.

ويلعب الثنائي أحمد حسام ومحمود جهاد بشكل أساسي للمرة الأولى.

واختار السويسري مشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن.

ويقود سيف الدين الجزيري خط الهجوم على حساب حسام أشرف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد السيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمد صبحي - جيفرسون كوستا - محمود بنتايك - أحمد محمود - محمد حمدي - سيف جعفر - ناصر ماهر - محمد عاطف - حسام أشرف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري جروس
نرشح لكم
يواصل التألق مع جروس.. مصطفى شلبي يسجل ضد الإسماعيلي مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. بداية الشوط الثاني مباشر - الزمالك (1)-(0) الإسماعيلي.. الدراويش يواصل التهديد علي جبر يقود بيراميدز للعودة لقمة الدوري بفوز قاتل في +97 أمام سموحة نفس النتيجة للمرة الرابعة تواليا.. حرس الحدود يفوز على إنبي تشكيل الإسماعيلي - النبريص يقود ثلاثي هجومي ضد الزمالك خبر في الجول - رتوش تفصل انتقال الجفالي عن الانضمام لـ الزمالك خبر في الجول - غزل المحلة يقترب من ضم البنيني ماريانو أهوانجبو
أخر الأخبار
منافس المصري المحتمل - أحد أقصر مدربي الزمالك عمرا.. باكيتا يقود اتحاد العاصمة 57 ثاتيه | الوطن العربي
النصر يتخطى الفيحاء بثلاثية دوران ورونالدو 19 دقيقة | سعودي في الجول
يواصل التألق مع جروس.. مصطفى شلبي يسجل ضد الإسماعيلي 52 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي للمرة الثانية تواليا أمام بريست 55 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) الجونة.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر - الزمالك (1)-(0) الإسماعيلي.. الدراويش يواصل التهديد ساعة | الدوري المصري
علي جبر يقود بيراميدز للعودة لقمة الدوري بفوز قاتل في +97 أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
نفس النتيجة للمرة الرابعة تواليا.. حرس الحدود يفوز على إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 مؤتمر كولر: جراديشار مرهق وفي انتظار قرار بشأن بنشرقي.. وربما نضم ملكا