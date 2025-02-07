مؤتمر سلوت - عن خسائر الموسم الماضي.. وتدوير اللاعبين وموقف أرنولد

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن مواجهة فريقه أمام بليموث في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي صعبة.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباريات الكأس دائما صعبة بغض النظر عن الفريق الذي تلعب ضده لأنها مباراة خارج الأرض".

ويحل ليفربول ضيفا على بليموث في تمام الخامسة مساء الأحد على ملعب هوم بارك.

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وعن المباراة، أشار سلوت إلى إمكانية تدوير اللاعبين: "في هذه اللحظات من المهم أن يحصل اللاعبون الذين لا يشاركون على وقت للعب، ليكونوا جاهزين إذا احتجنا إليهم يوما".

وأكمل: "إذا لم يخض بقية اللاعبون مثل تلك المباريات فسيكون من الصعب جدا عليهم أن يكونوا جاهزين إذا تعرضنا لإصابات أو إيقافات".

وعن إمكانية مشاركة أرنولد، رد معلقا: "ترنت لن يشارك أمام بليموث نتيجة الإصابة ولكنه قد يعود أمام إيفرتون يوم 12 فبراير، دونا ننتظر ونرى إذا ما كان متاحا، ونريد النظر إلى الأمر على المدى الطويل وعدم المخاطرة مع وجود العديد من المباريات".

وأتم حديثه عن فرص ليفربول في التتويج بالرباعية: "لا أستطيع إلا أن أخبرك أنه في هذه اللحظة، نحن في مكان جيد للغاية. أنا لا أتحدث فقط عن النتائج، لكن اللاعبين لائقون ومستعدون، نحن في مكان جيد، لكننا نعلم أيضًا كم من الوقت لا يزال الموسم وكم من التحديات الصعبة التي ستظل أمامنا".

ونافس ليفربول الموسم الماضي على الأربعة ألقاب قبل أن يفز ببطولة وحيدة وهي كأس الرابطة، ليرد سلوت: "من الصعب بالنسبة لي الحكم لأنني لم أكن هنا الموسم الماضي، لذلك لا أعرف."

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال، بالإضافة إلى مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

وتأهل ليفربول مباشرة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول اكتسح توتنام برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ليواجه نيوكاسل.

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي
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