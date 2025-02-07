إيراولا أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا

فاز أندوني إيراولا المدير الفني لبورنموث بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير في الدوري الإنجليزي.

وحقق بورنموث نتائج إيجابية خلال شهر يناير بالفوز أمام نيوكاسل 4-1، وأمام نوتينجهام فورست 5-0، وتخطى إيفرتون 1-0، فيما تعادل مواجهة وحيدة أمام تشيلسي 2-2.

وتولى الإسباني إيراولا تدريب بورنموث مع انطلاقة موسم 2023 - 2024.

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ويحتل بورنموث المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي ونيوكاسل صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وتوج إيراولا بجائزة مدرب الشهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي.

وكان نونو سانتو مدرب نوتينجهام فورست فاز بالجائزة في شهري أكتوبر وديسمبر، فيما فاز بها سلوت عن شهر نوفمبر.

فيما توج بها الألماني فابيان هورزلر مدرب برايتون عن شهر أغسطس، وماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن شهر سبتمبر.

وسيطر بورنموث على جوائز الدوري الإنجليزي في شهر يناير بعد فوز جاستن كلويفرت لاعب بورنموث بجائزة لاعب الشهر.

وساهم كلويفرت في 7 أهداف مع بورنموث في شهر يناير، بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

بورنموث أندوني إيراولا الدوري الإنجليزي
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