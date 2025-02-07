الدوري الإنجليزي - كلويفرت أفضل لاعب في شهر يناير

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت - أفضل لاعب في شهر يناير

فاز جاستن كلويفرت لاعب بورنموث بجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير بالدوري الإنجليزي.

وساهم كلويفرت في 7 أهداف مع بورنموث في شهر يناير، بعدما سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وخاض صاحب الـ 25 عاما 4 مباريات مع بورنموث خلال شهر يناير.

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وسجل كلويفرت هدفا في شباك تشيلسي وآخر في شباك نوتينجهام فورست، و3 أهداف (هاتريك) ضد نيوكاسل خلال شهر يناير.

جاستن هو نجل النجم الهولندي الشهير باتريك كلويفرت لاعب برشلونة ونيوكاسل وأياكس وهداف منتخب هولندا السابق.

ويلعب جاستن كلويفرت في بورنموث منذ صيف 2023 قادما من روما الإيطالي.

ولعب كلويفرت الصغير 25 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل 12 هدفا وصنع 5 آخرين.

الدوري الإنجليزي بورنموث
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