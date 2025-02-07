جدول المباريات ازداد ازدحاما.. تعديل موعد لقاء ليفربول وأستون فيلا

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

تقرر إعادة جدولة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بعد تأهل الريدز إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وانتصر ليفربول على توتنام بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، ليضرب موعدا مع نيوكاسل في النهائي الشهر المقبل (التفاصيل).

وبذلك تم تعديل موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

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وكان من المقرر أن يخوض ليفربول مواجهة الجولة 29 أمام أستون فيلا يوم السبت 15 مارس المقبل.

إلا أن الموعد المحدد لنهائي كأس الرابطة سيكون يوم الأحد 16 مارس، وبالتالي تقرر تقديم موعد مباراة ليفربول أمام مضيفه أستون فيلا على ملعب فيلا بارك إلى يوم الأربعاء 19 فبراير.

وبذلك سيخوض ليفربول مواجهة أستون فيلا في الموعد الجديد، قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد 23 فبراير.

ويستعرض FilGoal.com مباريات ليفربول المقبلة.

الأحد 9 فبراير الساعة 5:00.. ليفربول ضد بلايموث أرجايل (كأس إنجلترا)

الأربعاء 12 فبراير الساعة 9:30.. ليفربول ضد إيفرتون (الدوري الإنجليزي)

الأحد 16 فبراير الساعة 4:00.. ليفربول ضد ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي)

الأربعاء 19 فبراير الساعة 9:30.. ليفربول ضد أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

الأحد 23 فبراير الساعة 6:30.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (الدوري الإنجليزي)

ويلتقي ليفربول مع نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، بعدما نجح نيوكاسل في تحقيق الفوز على حساب أرسنال بنتيجة 4-0 في نتيجة المباراتين.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة.

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