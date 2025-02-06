صلاح يسجل ويصنع.. ليفربول يكتسح توتنام برباعية ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

اكتسح ليفربول منافسه توتنام برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

وعوّض ليفربول خسارة الذهاب أمام توتنام بهدف نظيف، لينجح في التأهل للمباراة النهائية ليضرب موعدا مع نيوكاسل.

وتأهل ليفربول للمرة الـ15 في التاريخ لنهائي بطولة كأس الرابطة، كأكثر الأندية وصولا للمبارالة النهائية، إذ توج باللقب 10 مرات، وتلقى الخسارة 4 مرات في المباراة النهائية.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف نظيف سجله جاكبو في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح بوجه قدمه الخارجي.

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عرضية صلاح يترجمها خاكبو إلى هدف في شباك توتنهام #كأس_الرابطة_الإنجليزية | #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/kjuKah6AwQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2025

وفي الشوط الثاني نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني مبكرًا في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

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🇪🇬 محمد صلاح يسجل هدفه الـ237 مع ليفربول في جميع المسابقات من علامة الجزاء#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/nIdWHblcTw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2025

وكاد جرافينبيرخ أن يسجل هدفا في الدقيقة 74 لولا تدخل القائم ليمنع الهدف الثالث.

ولكن عاد بعدها سوبوسلاي وأضاف الهدف الثالث بعد تمريرة من برادلي لينفرد بالحارس ويسددها في الشباك.

واختتم فيرجيل فان دايك أهداف ليفربول في الدقيقة 80 بعد رأسية رائعة.

ولعب محمد صلاح 82 دقيقة قبل أن يخرج ويحل بدلا منه هيرفي إليوت، مع اقتراب المباراة من نهايتها وتقدم الريدز برباعية نظيفة.

وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم الأحد 16 مارس.

ويحمل ليفربول لقب كأس الرابطة بالفوز على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

الظهور في نهائي كأس الرابطة هو الثالث لنيوكاسل، الذي تأهل للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، أكثر من عدد المرات التي تأهل خلال الفريق للنهائي طوال 62 مشاركة.

ووصل نيوكاسل للمباراة النهائية موسمي 2022 - 2023، و1975 - 1976 ، قبل الوصول للنهائي الثالث هذا الموسم.

ولم يتوج نيوكاسل بلقب كأس الرابطة من قبل، فيما توج ليفربول بلقب الكأس بـ10 ألقاب كأكثر الأندية تتويجا باللقب في تاريخ إنجلترا.