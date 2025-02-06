بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول

حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقما نادرا في مسيرته مع ليفربول، حين هز شباك توتنام يوم الخميس.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، بعد الفوز 1-0 في الذهاب.

وهذه هي المرة الأولى في مسيرة صلاح التي يسجل فيها أكثر من هدف في كأس رابطة المحترفين خلال موسم واحد.

فقد سجل قائد منتخب مصر طوال مسيرته 3 أهداف فقط في كأس الرابطة خلال 3 مواسم منفصلة.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفا في شباك وست هام يونايتد خلال مباراة دور الـ32 هذا الموسم.

واعتاد يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق على إراحة صلاح في مباريات الكؤوس، مما قلص عدد مبارياته في المسابقة إلى 11 مباراة فقط.

يذكر أن الدولي المصري صنع الهدف الأول للريدز في اللقاء لزميله كودي جاكبو.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 44 هذا الموسم مع ليفربول، إذ لعب 34 مباراة، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 18.

يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدف آخر ليصل إلى هدفه رقم 16 أمام توتنام، وقتها سيصبح توتنام أكبر ضحاياه مع مانشستر يونايتد.

فقد هز قائد منتخب مصر شباك الشياطين الحمر في 16 مناسبة، مقابل 15 هدفا هز بها شباك ديوك لندن.

صلاح فعل ذلك أمام مانشستر يونايتد في 17 مباراة فقط، بينما لعب ضد توتنام 23 مباراة بقمصان بازل وتشيلسي وفيورنتينا وليفربول.

أما مع ليفربول فقط، فقد أسهم محمد صلاح في 17 هدفا خلال 18 مباراة فقط، بواقع 13 هدفا و4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق سجل 5 أهداف من آخر 4 مباريات له.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 383 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 237 هدفا وصنع 105 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.