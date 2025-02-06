التشكيل - برادلي وكيلير أساسيان مع ليفربول.. وسون يقود توتنام في كأس الرابطة

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه في إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والمقررة على ملعب أنفيلد.

ويعوض كونور برادلي مكان ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابة الأخير بإصابة في الفخذ.

كما استبعد أليسون بيكر حارس ليفربول من قائمة المباراة ليدفع بـ كيلير بدلا منه.

وأجرى سلوت تبديلين آخرين بالدفع بـ نونيز مهاجما بدلا من دياز، وكورتيس جونز بدلا من أليكسيس ماك أليستر.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - نونيز - كودي جاكبو

أما أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام فكشف عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أنتونين كنسكي

الدفاع: كيفين دانسو - أرتشي جراي - بن ديفيز - دجيد سبينس

الوسط: ايف بيسوما - رودريجو بينتانكور - بابي ماتار سار

الهجوم: ديان كولوسيفسكي - سون هيونج مين - ريتشارليسون

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنام بهدف نظيف.

وحجز نيوكاسل مقعده في النهائي في انتظار الفائز من مباراة اليوم.

وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم الأحد 16 مارس.

ويحمل ليفربول لقب كأس الرابطة بالفوز على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب الأندية الأكثر تتويجا بـ10 ألقاب.