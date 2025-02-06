تقرير: سامي الطرابلسي يتولى تدريب منتخب تونس

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

منتخب تونس

ذكرت شبكة beIN SPORTS أن سامي الطرابلسي سيتولى تدريب منتخب تونس.

وأضاف التقرير أن المدرب التونسي سيوقع العقد الأسبوع المقبل في تونس.

الطرابلسي يعمل محللا في شبكة beIN SPORTS وتولى تدريب العديد من الفرق.

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يذكر أن سامي الطرابلسي تولى تدريب منتخب تونس في الفترة من 2011 إلى 2013.

بعدها تولى تدريب السيلية القطري لنحو 10 سنوات.

يشار إلى أن الإدارة الفنية للاتحاد التونسي لكرة القدم بقيادة زياد الجزيري وخليل شمام دخلت في إتصالات مع عدة اسماء على غرار نصر الدين النابي المدرب الحالي لفريق كايزر تشيفز.

بينما باءت مفاوضات تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب تونس بالفشل.

وكان كيروش قد وصل إلى تونس الشهر الماضي من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشفت شبكة نسمة سبورت التونسية عن فشل المفاوضات وأكدت أن كيروش لن يكون المدرب الجديد لمنتخب تونس.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.

تونس سامي الطرابلسي
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