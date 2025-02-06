رقم قياسي ينتظر صلاح أمام توتنام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه توتنام يوم الخميس.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، بعد الفوز 1-0 في الذهاب.

يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل هدفين ليصل إلى هدفه رقم 16 أمام توتنام، وقتها سيصبح توتنام أكبر ضحاياه مع مانشستر يونايتد.

فقد هز قائد منتخب مصر شباك الشياطين الحمر في 16 مناسبة، مقابل 14 هدفا هز بها شباك ديوك لندن.

صلاح فعل ذلك أمام مانشستر يونايتد في 17 مباراة فقط، بينما لعب ضد توتنام 22 مباراة بقمصان بازل وتشيلسي وفيورنتينا وليفربول.

علما بأن صلاح سجل 3 أهداف فقط وصنع 1 في 11 مباراة لعبها في كأس رابطة المحترفين.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق سجل 4 أهداف من آخر 3 مباريات له.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 25 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 382 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 236 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.