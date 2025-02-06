سلوت: صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول.. ويجب أن نكون على أتم الاستعداد

نفى أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول شائعات تجديد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك تعاقدهما مع الفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية عن إتمام ليفربول تجديد تعاقد الثنائي.

وينتهي تعاقد صلاح وفان دايك بالإضافة إلى ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري.

وقال أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة توتنام في كأس الرابطة: "شائعات تجديد صلاح وفان دايك؟ ربما لدينا بعض المواقف التعاقدية التي لا نعرف عنها شيئا".

وكشف "الثلاثي صلاح وأرنولد وفان دايك لم يجدد عقده حتى الآن، ونحن ندرك حقيقة أن علينا أن نكون على أتم الاستعداد للأشياء التي يمكن أن تحدث".

وتابع "لدينا العديد من الأشخاص ذوي الجودة العالية في هذا النادي الذين ينظرون إلى المدى الأبعد".

واختتم سلوت تصريحاته "اللاعبون الذين لا يلعبون دورا كبيرا في الوقت الحالي هل سيكونون قادرين على ذلك لعام آخر؟ هل سيقاتلون من أجل مكانهم أم يرغبون في الذهاب لمكان آخر؟، لذلك يجب أن تكون مستعدا دائما لجميع الأشياء المقبلة، علينا الاستعداد لسوق الانتقالات الصيفية وما يمكننا القيام به".

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف دون مقابل.

ويحتاج ليفربول للفوز من أجل حسم تأهله إلى المباراة النهائية.

وكان نيوكاسل قد حسم مقعده في النهائي بعد التغلب على أرسنال ذهابا وإيابا.

وساهم محمد صلاح في 42 هدفا خلال 33 مباراة خاضهم مع ليفربول هذا الموسم.

وسجل صلاح 25 هدفا مقابل صناعة 17 آخرين بمختلف المسابقات.

ونجح صلاح خلال 23 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي من تسجيل 21 هدفا وصناعة 13 آخرين.