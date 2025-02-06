مانشستر يونايتد يعلن إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد إصابة مدافعه ليساندرو بقطع في الرباط الصليبي.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأصيب ليساندرو مارتينيز خلال مواجهة كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز بالاس بهدفين دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

وبذلك ينتهي موسم المدافع الأرجنتيني مع مانشستر يونايتد ومن المقرر عودته قبل نهاية عام 2025.

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وأشارت شبكة TyC الأرجنتينية قبل أيام عن تأكد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي قبل أن يعلن النادي بشكل رسمي.

وخاض ليساندرو مارتينيز هذا الموسم 32 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

وساهم ليساندرو في 4 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ولعب المدافع الأرجنتيني 20 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان ليساندرو مارتينيز قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد من أياكس في صيف 2022.

وغاب مارتينيز الموسم الماضي عن 42 مباراة على مستوى النادي والمنتخب بسبب 3 إصابات مختلفة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة عقب مرور 24 جولة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام توتنام في 16 فبراير الجاري.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز
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