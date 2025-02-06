الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

التونسي لسعد الشابي

أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع التونسي أسعد الشابي لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة.

وسيتولى الشابي تدريب الرجاء خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو ساوبينتو الذي رحل بعد تراجع النتائج.

وأعلن نادي الرجاء المغربي تعاقده بشكل رسمي مع الشابي لعودة لتدريب الفريق.

أخبار متعلقة:
تقرير: الرجاء المغربي يعيد بطل الكونفدرالية لتدريبه مجددا استقالة رئيس الرجاء المغربي منتخب الشباب يستعد لمواجهة المحلة الودية.. ونبيه يكشف إيجابيات وسلبيات مباراة الرجاء دوري أبطال إفريقيا - الجيش الملكي يخطف نقطة والصدارة من صنداونز.. والرجاء يودع

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وقال الشابي في وقت سابق عبر موقع البطولة المغربي: "سعيد جدا بالعودة إلى الرجاء، هذا النادي الذي أكن له حبا كبيرا. وسأعمل بكل جهد لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية".

وأضاف "الرجاء دائما مرتبط بالألقاب والعروض القوية التي ينتظرها جمهوره، لذا علينا أن نكون في المستوى المطلوب".

وكان الشابي قد قاد الرجاء للحصول على لقبي البطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يرحل ويتولى تدريب النجم الساحلي التونسي.

الرجاء المغربي
نرشح لكم
منافس الزمالك المحتمل - شباب قسنطينة يودع كأس الجزائر بعد 3 أشهر راحة.. البنزرتي يبدأ تجربته التدريبية رقم 38 خبر في الجول - محاولات من الزمالك لضم بولبينة.. وبارادو متمسك بمقابل مالي كبير تقرير: مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب تونس كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية تقرير: الرجاء المغربي يعيد بطل الكونفدرالية لتدريبه مجددا على طريقة موديست.. الوداد يضم لورش معين الشعباني: تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس.. ولهذا السبب رفضته
أخر الأخبار
جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر 2 ساعة | الدوري المصري
الثالث في التاريخ - نيوكاسل يكرر فوزه أمام أرسنال ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية 2 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة 2 ساعة | المحترفون
عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي