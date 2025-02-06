الثالث في التاريخ - نيوكاسل يكرر فوزه أمام أرسنال ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

مباراة نيوكاسل وأرسنال في كأس الرابطة

أقصى نيوكاسل منافسه أرسنال من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكرر نيوكاسل الفوز على أرسنال بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

سجل نيوكاسل هدفا مبكرًا عن طريق إيزاك في الدقيقة الرابعة إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

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أحرز هدف نيوكاسل الأول جاكوب ميرفي في الدقيقة 19، بعد متابعة تسديدة إيزاك التي اصطدمت بالقائم لترتد لميرفي الذي سددها في الشباك.

وانتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل أنتوني جوردون هدفا جديدا في الدقيقة 52.

وكان نيوكاسل حقق الفوز ذهابا على ملعب الإمارات بالنتيجة ذاتها.

وبتلك النتيجة حجز نيوكاسل مقعده في المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة ليفربول أمام توتنام المقررة مساء الخميس في إياب نصف النهائي.

وكان توتنام في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويعد ذلك هو الفوز الثالث على التوالي لنيوكاسل أمام أرسنال هذا الموسم في كافة البطولات، بعد الفوز في الدوري بهدف نظيف، وبهدفين نظيفين ذهابا وإيابا في نصف نهائي كأس الرابطة.

ونجح نيوكاسل في الوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية خلال آخر 3 سنوات، أكثر من عدد المرات التي تأهل خلال الفريق للنهائي طوال 62 مشاركة.

ووصل نيوكاسل للمباراة النهائية موسمي 2022 - 2023، و1975 - 1976 ، قبل الوصول للنهائي الثالث هذا الموسم.

وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم الأحد 16 مارس.

ويحمل ليفربول لقب كأس الرابطة بالفوز على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب الأندية الأكثر تتويجا بـ10 ألقاب.

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