انتهت في كأس الرابطة - نيوكاسل (2)-(0) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل أمام أرسنال في إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل 2-0 وتأهله إلى نهائي كأس كاراباو.

ق 52.. جوووووول الثاني لنيوكاسل عن طريق جوردون بعد خطأ قاتل مشترك بين ديكلان رايس ورايا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل 1-0

ق 37.. تبديل لأرسنال بنزول نوانيري بدلا من مارتينيلي نتيجة الإصابة.

ق 19.. جووووول نيوكاسل يتقدم بالهدف الأول عن طريق ميرفي بعد متابعة تسديدة إيزاك التي اصطدمت بالقائم.

ق 7.. الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو إثر سقوط إيزاك في مصيدة التسلل.

ق 4.. جوووووول مبكر إيزااااك يسجل الهدف الأول بعد انفراده بمرمى رايا.

بداية المباراة