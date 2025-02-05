التشكيل - أرسنال بالقوة الضاربة.. وإيزاك يقود نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - نيوكاسل - أرسنال

يستضيف نيوكاسل منافسه أرسنال على ملعب سانت جيمس بارك في إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

ويبدأ إيدو هاو المدير الفني لنيوكاسل بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: كيران تريبيير - دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان شار

الوسط: لويس هال - ساندرو تونالي - برونو جيمارايش

الهجوم: جاكوب ميرفي - أنتوني جوردون - أليكساندر إيزاك

أما ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر- وليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي

وسط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - مارتن أوديجارد - لياندرو تروسار

الهجوم: كاي هافيرتز

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة توتنام وليفربول في نصف النهائي الآخر.

نيوكاسل أرسنال كأس الرابطة الإنجليزية
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