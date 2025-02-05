ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. لاتي لاث يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

إيمانول لاتي لاث

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي ضم الإيفواري إيمانول لاتي لاث قادما من ميدلسبروه الإنجليزي.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال من قبل لصفوف الأهلي في يوليو 2023.

وانضم صاحب الـ 26 عاما صوب أتلانتا يونايتد مقابل 21.25 مليون يورو ليصبح أعلى تعاقد في تاريخ الدوري الأمريكي.

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بدأ الإيفواري مسيرته مع شباب أتالانتا وتدرج في صفوف الفريق وتوج بلقب الدوري الإيطالي تحت 17 عاما موسم 2015-16 وحاز على لقب الهداف برصيد 20 هدفا وكذلك كأس السوبر لنفس المرحلة.

وخرج منذ 2017 وفي إعارات عدة لأندية الدرجتين الثالثة والثانية الإيطالية. ولم يخض أي مباراة بقميص أتالانتا الأول في الدوري الإيطالي.

وفي الموسم 2022-23 خرج معارا لسانت جالين السويسري وشارك في 34 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4 وحل فريقه في المركز السادس بالدوري.

وانضم في موسم 2023-24 لصفوف ميدلسبروه قادما من أتالانتا الإيطالي وسجل 29 هدفا وصنع 67.

وخاض لاتي لاث مباراتين بقميص منتخب كوت ديفوار دون أن يسجل.

وسبق أن أعلن أتلانتا يونايتد الأمريكي ضم الباراجوياني ميجيل ألميرون.

إيمانول لاتي لاث أتلانتا يونايتد الدوري الأمريكي
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