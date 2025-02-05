ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. لاتي لاث يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي ضم الإيفواري إيمانول لاتي لاث قادما من ميدلسبروه الإنجليزي.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالانتقال من قبل لصفوف الأهلي في يوليو 2023.

وانضم صاحب الـ 26 عاما صوب أتلانتا يونايتد مقابل 21.25 مليون يورو ليصبح أعلى تعاقد في تاريخ الدوري الأمريكي.

There's no stopping this train.#ATLUTD signs Latte Lath as a Designated Player from Middlesbrough of the EFL Championship 👏 pic.twitter.com/curkmNeNsd — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 4, 2025

بدأ الإيفواري مسيرته مع شباب أتالانتا وتدرج في صفوف الفريق وتوج بلقب الدوري الإيطالي تحت 17 عاما موسم 2015-16 وحاز على لقب الهداف برصيد 20 هدفا وكذلك كأس السوبر لنفس المرحلة.

وخرج منذ 2017 وفي إعارات عدة لأندية الدرجتين الثالثة والثانية الإيطالية. ولم يخض أي مباراة بقميص أتالانتا الأول في الدوري الإيطالي.

وفي الموسم 2022-23 خرج معارا لسانت جالين السويسري وشارك في 34 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4 وحل فريقه في المركز السادس بالدوري.

وانضم في موسم 2023-24 لصفوف ميدلسبروه قادما من أتالانتا الإيطالي وسجل 29 هدفا وصنع 67.

Atlanta's new striker is 𝐡𝐞𝐫𝐞. pic.twitter.com/TZI6XlVyX6 — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 4, 2025

وخاض لاتي لاث مباراتين بقميص منتخب كوت ديفوار دون أن يسجل.

وسبق أن أعلن أتلانتا يونايتد الأمريكي ضم الباراجوياني ميجيل ألميرون.