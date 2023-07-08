وكيل لاتي لاث يكشف لـ في الجول حقيقة اهتمام الأهلي بضم مهاجم أتالانتا

السبت، 08 يوليه 2023 - 18:40

كتب : حامد وجدي محمد عبد العظيم

إيمانويل لاتي لاث - سانت جالين

كشف الإيطالي ميكالي بوجيلسي وكيل الإيفواري إيمانول لاتي لاث لاعب أتالانتا الإيطالي حقيقة اهتمام الأهلي بالحصول على خدمات اللاعب.

وربطت بعض التقارير اسم الإيفواري الذي قضى الموسم الماضي معارا من أتالانتا لسانت جالين السويسري بالانتقال للأهلي.

وقال ميكالي بوجيلسي وكيل إيمانول لاتي لاث لـ FilGoal.com: "سألنا أحد الوكلاء عن مطالبنا المادية بشأن إيمانويل، ولم يتحدث معنا أحد من الأهلي بشكل رسمي".

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وأضاف "طلبنا 3.5 مليون يورو لانتقال اللاعب، لكن الوكيل لم يتواصل معنا مجددا".

وأتم "لاتي لاث يمتلك عروضا أخرى بنفس القيمة".

بدأ الإيفواري مسيرته مع شباب أتالانتا وتدرج في صفوف الفريق وتوج بلقب الدوري الإيطالي تحت 17 عاما موسم 2015-16 وحاز على لقب الهداف برصيد 20 هدفا وكذلك كأس السوبر لنفس المرحلة.

وخرج منذ 2017 وفي إعارات عدة لأندية الدرجتين الثالثة والثانية الإيطالية. ولم يخض أي مباراة بقميص أتالانتا الأول في الدوري الإيطالي.

وفي الموسم المنقضي خرج معارا لسانت جالين السويسري وشارك في 34 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4 وحل فريقه في المركز السادس بالدوري.

وحل رابعا في ترتيب هدافي الدوري ومتصدر ترتيب هدافي فريقه.

وخلال 232 مباراة خاضها في مسيرته بقميص جميع الأندية سجل 75 هدفا وصنع 11.

ولم يلعب لاتي لاث لمنتخب كوت ديفوار بعد.

إيمانويل لاتي لاث الأهلي أتالانتا سانت جالين
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