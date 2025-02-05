في الجول يكشف سبب 8 غيابات عن قائمة الأهلي أمام بتروجت

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

مران الأهلي - وسام أبو علي

يستمر غياب عدد من لاعبي الأهلي عن قائمة الفريق أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت في تمام السابعة من مساء غدا الخميس على استاد السلام.

وشهدت قائمة الأهلي عودة خالد عبد الفتاح واستبعاد عمر كمال. (التفاصيل من هنا)

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وجاءت أبرز غيابات الأهلي أمام بتروجت كالآتي:

- أشرف بنشرقي

يواصل المغربي برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الأمامية خلال تواجده مع فريقه السابق الريان القطري.

ومن المتوقع عودة الوافد الجديد للأهلي خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة.

- عمر كمال

استبعد الجهاز الفني اللاعب بسبب شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز استبعاده خوفا من تفاقم الإصابة.

- أشرف داري

يستمر داري في برنامجه العلاجي استعدادا للعودة من جديد بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مواجهة سموحة قبل منتصف يناير.

ويتم تجهيز اللاعب ويتحدد موقفه من المشاركة في المباريات عقب مواجهة بتروجت.

- وسام أبو علي

يقترب المهاجم الفلسطيني من العودة قريبا وكشفت قناة الأهلي يوم الإثنين الماضي عن جاهزية اللاعب عقب 10 أيام.

- يحيى عطية الله

لا يزال الظهير المغربي بعيدا عن المشاركة في المباريات بعد إصابته في الوجه.

يتدرب عطية الله الأسبوع المقبل بشكل فردي بعد ارتداء واق للرأس بينما يشارك في التدريبات الجماعية عقب 3 أسابيع.

- طاهر محمد

يتم تحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية عقب مواجهة بتروجت.

ويعاني طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية كان قد تعرض له خلال مواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتننتال.

- سمير محمد

يستمر غياب مهاجم الأهلي الشاب عن قائمة الفريق بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وكانت مدة غياب سمير محمد تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع وهو ما يعني غيابه لنهاية فبراير.

- ياسر إبراهيم

تعرض مدافع الفريق لإصابة في ختام مواجهة بيراميدز بالدوري وتأكد إصابته لمدة من شهر إلى شهر ونصف.

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