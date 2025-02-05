قائمة الأهلي - عودة عبد الفتاح وغياب عمر كمال أمام بتروجت.. ولا جديد بشأن المصابين

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 20:23

كتب : حسام نور الدين

نيتس جراديشار - الأهلي - مودرن سبورت

يستمر غياب أشرف بنشرقي الوافد الجديد عن قائمة فريق الأهلي أمام بتروجت في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بتروجت في تمام السابعة من مساء غدا الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ويغيب عمر كمال عن قائمة الأهلي بسبب تعرضه لآلام في العضلة الخلفية.

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كما استمر غياب أشرف داري وطاهر محمد ووسام أبو علي بسبب الإصابة على أمل لحاقهم بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء.

وشهدت القائمة استمرار تواجد أحمد رضا الوافد الجديد من بتروجت بحثا عن الظهور الأول بقميص الأحمر.

وعاد خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لقائمة الفريق من جديد.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق ‏- كريم الدبيس – محمد هاني – مصطفى العش.

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أحمد رضا – كريم وليد – إمام عاشور – عمر الساعي – محمد عبد الله – أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: نيتس جراديشار – حمزة عبد الكريم – حسين الشحات.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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