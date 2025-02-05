بعد 3 أشهر راحة.. البنزرتي يبدأ تجربته التدريبية رقم 38

أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي لقيادة الفريق.

وسيتولى البنزرتي تدريب الفريق التونسي خلفا لمحمد الساحلي، الذي تم فسخ عقده مع النادي يوم الثلاثاء بالتراضي.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الخامس في جدول الدوري التونسي برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الترجي المتصدر.

في نوفمبر الماضي، قرر فوزي البنزرتي المدير الفني السابق لمنتخب تونس الحصول على راحة سلبية من العمل، وذلك بعد رحيله عن تدريب نسور قرطاج.

وذكر موقع الصريح أون لاين التونسي، أن فوزي البنزرتي يرغب في الحصول على راحة سلبية لعدة شهور يقضيها مع عائلته.

وذلك للتخلص من الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية عندما كان مدربا لمنتخب تونس.

البنزرتي البالغ من العمر 74 عاما يمتلك مسيرة تدريبية كبيرة بدأت منذ عام 1978.

وخلال 46 سنة في العمل كمدير فني، خاض البنزرتي 37 تجربة مختلفة مع أندية ومنتخبات عربية وآسيوية.

وأبرز محطات البنزرتي كانت تولي تدريب منتخب تونس 3 مرات، كذلك تدريب منتخب ليبيا.

وفي الأندية تولى البنزرتي تدريب الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي والاتحاد المنستيري والملعب وغيرهم من الفرق في تونس.

كما تولى تدريب الوداد والرجاء في المغرب.