تقرير: مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب تونس

ذكرت إذاعة ديوان إف إم التونسية أن حسم التفاصيل المالية يفصل بين تولي مهدي النفطي لتدريب منتخب تونس.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين مهدي النفطي والاتحاد التونسي لكرة القدم متواصلة بخصوص تحديد القيمة المالية للعقد والجهاز الفني المرافق للنفطي.

وأفاد التقرير أن مهدى النفطي اشترط الحصول على مبلغ 40 ألف يورو كراتب شهري له، و10000 يورو كراتب شهري لمساعده الإسباني بيبي بيرمودز الذي رافقه في أغلب تجاربه التدريبية في إسبانيا وقطر.

وأضاف التقرير أن هذه هي نفس القيمة المالية للعرض الذي تقدم به الإتحاد الموريتاني لكرة القدم للمدرب التونسي عام 2022.

ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد التونسي لكرة القدم موقفه من هذه الشروط في الساعات القادمة، وفقا للتقرير.

يشار إلى أن الإدارة الفنية للاتحاد التونسي لكرة القدم بقيادة زياد الجزيري وخليل شمام دخلت في إتصالات مع عدة اسماء على غرار نصر الدين النابي المدرب الحالي لفريق كايزر تشيفز.

بينما باءت مفاوضات تولي البرتغالي كارلوس كيروش القيادة الفنية لمنتخب تونس بالفشل.

وكان كيروش قد وصل إلى تونس الشهر الماضي من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وكشفت شبكة نسمة سبورت التونسية عن فشل المفاوضات وأكدت أن كيروش لن يكون المدرب الجديد لمنتخب تونس.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.