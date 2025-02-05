أكثر الأندية انفاقا في الانتقالات الشتوية.. سيتي في الصدارة ومفاجأة إيطالية

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي فترة الانتقالات الشتوية الماضية وهو أكثر الأندية في العالم صرفا للأموال.

وأبرم مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الماضية 4 صفقات أبرزها التعاقد مع عمر مرموش نجم منتخب مصر قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الأندية انفاقا للأموال في الانتقالات الشتوية، متفوقا على النصر السعودي صاحب المركز الثاني.

وشهدت قائمة أكثر الأندية صرفا للأموال مفاجأة إيطالية بتواجد الثنائي كومو وميلان.

وإليكم قائمة أكثر 10 أندية صرفا للأموال في الانتقالات الشتوية الماضية.

1- مانشستر سيتي الإنجليزي – 218 مليون يورو

2- النصر السعودي – 77 مليون يورو

3- استاد رين الفرنسي – 75 مليون يورو

4- باريس سان جيرمان الفرنسي – 70 مليون يورو

5- أهلي جدة السعودي – 59 مليون يورو

6- لايبزج الألماني – 56 مليون يورو

7- ولفرهامبتون الإنجليزي – 50 مليون يورو

8- كومو الإيطالي – 49 مليون يورو

9- برايتون الإنجليزي – 49 مليون يورو

10- ميلان الإيطالي – 49 مليون يورو