مدافع توتنام يثق في قدرته على إيقاف صلاح

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

يثق ديجد سبنس مدافع توتنام في قدرته على إيقاف محمد صلاح نجم ليفربول خلال مباراة الفريقين المرتقبة يوم الخميس.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف دون مقابل.

وقال سبنس في تصريحات لجريدة إيفنينج ستاندرد: "أثق في قدرتي على إيقاف أي جناح، محمد صلاح أو أي لاعب آخر. أثق في نفسي ضد أي جناح".

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وأضاف المدافع الإنجليزي "صلاح لاعب رائع، ولاعب من الطراز الرفيع. إنه في حالة جيدة".

وأكمل "صلاح جيد في الكثير من الأشياء، علي فقط أن أظل في قمة تركيزي من أجل إيقافه، وأتمنى أن أنجح في ذلك".

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وواصل "لقد كانت الفترة الأخيرة صعبة على الفريق من حيث النتائج، لكننا نقاتل من أجل المدير الفني أنجي بوستيكوجلو، ونقاتل من أجل النادي، كما تعلمون، نؤمن جميعًا بما يريد القيام به".

وتراجع توتنام إلى المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

بينما يغرد ليفربول في القمة برصيد 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه أرسنال.

يذكر أن المتأهل من صدام ليفربول وتوتنام سيلعب المباراة النهائية الشهر المقبل على ملعب ويمبلي ضد الفائز من مواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكان نيوكاسل قد فاز في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل على ملعب الإمارات.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء بملعب نيوكاسل.

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