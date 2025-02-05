مؤتمر سلوت - عن موقف ألكسندر أرنولد أمام توتنام ومن سيحرس مرمى ليفربول

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول موقف مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد من المشاركة في مواجهة توتنام المرتقبة بكأس رابطة المحترفين.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإياب نصف نهائي كأس الرابطة يوم الخميس، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف دون مقابل.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "ترينت ألكسندر أرنولد سيغيب عن مباراة توتنام يوم الخميس. وسنرى ما إذا كان متاحا للعب أمام بلايموث أرجايل في كأس إنجلترا يوم الأحد".

وأضاف "إنه يتدرب حاليا مع مدرب إعادة التأهيل، وسيدخل التدريبات الجماعية قريبا".

وكانت صحيفة ذا تايمز قد أوضحت أن ترينت سيغيب بسبب الإصابة في الفخذ لعدة أيام وليس لأسابيع.

وأكمل سلوت "من سيحرس المرمى أمام توتنام؟ لقد حسمت قراري، أليسون وكيليهر لا يعرفان القرار بعد. سأخبرهما بعد المؤتمر الصحفي".

وشدد "لا أعتقد أني بحاجة لتجهيز اللاعبين بطريقة مختلفة لمباراة الإياب ضد توتنام عن أي مباراة. بالنسبة لي من الآن وحتى نهاية الموسم فكل مباراة يلعبها ليفربول يجب أن نفوز بها. علينا الفوز بكل مباراة".

وتابع "عدم ضم أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات؟ لا يوجد العديد من المدربين الذين يملكون فريقا جيدا مثلي. لدينا فريق جيد جدا وإذا نظرت إلى جدول الدوري، فقد أظهر اللاعبون أن الثقة التي وضعناها فيهم كانت صحيحة".

وأردف الهولندي "ليس لدينا الكثير من الإصابات طويلة الأمد، لذلك لا يوجد سبب لإضافة لاعبين جدد للفريق ما لم تكن هناك فرصة في السوق، نحن سعداء بالفريق الذي نملكه".

المتأهل من صدام ليفربول وتوتنام سيلعب المباراة النهائية الشهر المقبل على ملعب ويمبلي ضد الفائز من مواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكان نيوكاسل قد فاز في ذهاب نصف النهائي بهدفين دون مقابل على ملعب الإمارات.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء بملعب نيوكاسل.