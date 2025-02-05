كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام يوم 20 فبراير الجاري.

القرعة ستقام في استديوهات قنوات بي إن سبورتس في الرابعة والخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان مصدر من كاف قد أوضح لـFilGoal.com قبل أيام أن "هناك مقترحين بإجراء قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، إما في17 أو 20 فبراير".

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2 - 3) أبريل

إيابا: أحد أيام (8 - 9 - 10) أبريل

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 19 - 20) أبريل

إياب: أحد أيام (25 - 26 - 27) أبريل

النهائي

الكونفدرالية: ذهابا يوم 17 مايو.. إيابا يوم 25 مايو

دوري الأبطال: 24 مايو.. إيابا يوم 1 يونيو.

وتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا كل من:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي - صن داونز الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

بينما تأهل من الكوفندرالية كل من:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري