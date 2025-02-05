كاف يعلن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 11:09

كتب : محمد عبد العظيم

قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأوضح كاف عبر موقعه أن القرعة ستقام يوم 20 فبراير الجاري.

القرعة ستقام في استديوهات قنوات بي إن سبورتس في الرابعة والخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان مصدر من كاف قد أوضح لـFilGoal.com قبل أيام أن "هناك مقترحين بإجراء قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، إما في17 أو 20 فبراير".

وجاءت مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية كالتالي:

الدور ربع النهائي

ذهابا: أحد أيام (1 - 2 - 3) أبريل

إيابا: أحد أيام (8 - 9 - 10) أبريل

نصف النهائي

ذهابا: أحد أيام (18 - 19 - 20) أبريل

إياب: أحد أيام (25 - 26 - 27) أبريل

النهائي

الكونفدرالية: ذهابا يوم 17 مايو.. إيابا يوم 25 مايو

دوري الأبطال: 24 مايو.. إيابا يوم 1 يونيو.

وتأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا كل من:

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي - صن داونز الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

بينما تأهل من الكوفندرالية كل من:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني – شباب قسنطينة الجزائري

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - ستيلنبوش الجنوب إفريقي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواي

المجموعة الرابعة: الزمالك – المصري

كاف دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي منافس الزمالك المحتمل - شباب قسنطينة يودع كأس الجزائر بعد 3 أشهر راحة.. البنزرتي يبدأ تجربته التدريبية رقم 38 خبر في الجول - محاولات من الزمالك لضم بولبينة.. وبارادو متمسك بمقابل مالي كبير تقرير: مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب تونس تقرير: الرجاء المغربي يعيد بطل الكونفدرالية لتدريبه مجددا على طريقة موديست.. الوداد يضم لورش معين الشعباني: تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس.. ولهذا السبب رفضته
أخر الأخبار
جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر 2 ساعة | الدوري المصري
الثالث في التاريخ - نيوكاسل يكرر فوزه أمام أرسنال ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية 2 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة 2 ساعة | المحترفون
عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي