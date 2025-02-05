جدو: بيراميدز ليس عدو الأهلي.. ولو كان كولر حكما لما طرد توفيق

انتقد محمد ناجي جدو المدرب المساعد لبيراميدز، قرار طرد أحمد توفيق لاعب الفريق خلال مواجهة الأهلي في بطولة الدوري.

وتعادل الأهلي بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من الدوري المصري، في مباراة شهدت تلقي أحمد توفيق لاعب بيراميدز بطاقة حمراء.

وأوضح جدو في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر 2: "لو كولر كان حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز لما طرد أحمد توفيق".

وأكمل: "تقنية الفيديو في مصر تزيد من أخطاء الحكام وأرى أن إلغائه أفضل، وجميع الأندية تشكو من التحكيم وبينهم النادي الأهلي"

وعن سبب رفض عرض خيتافي الإسباني لضم إبراهيم عادل، رد جدو: "إبراهيم عادل من أفضل المواهب في مصر وإفريقيا، والعرض الذي وصل له من خيتافي لم يناسب قيمته".

وأضاف: "العرض كان 150 ألف يورو إعارة لنهاية الموسم مع خيار شراء مقابل 2 مليون يورو، وكأنه في اختبار لمدة 6 شهور".

واعتبر جدو أن إبراهيم عادل أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.

وأتم حديثه عن إبراهيم عادل: "لو استمر بنفس المستوى سيصله عروض أقوى وأفضل، ويمكنه الخروج مثل محمد عبد المنعم ومصطفى محمد الذي خرجا للاحتراف بمقابل مناسب لإمكانياتهما".

وجدد نادي خيتافي الإسباني اهتمامه بضم الجناح الدولي المصري إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية

وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح، بعد سفر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وعن علاقة بيراميدز بالأهلي، رد جدو معلقا: "بيراميدز ليس عدو الأهلي وإنما منافس له، ومن الطبيعي أن نتصارع على إبرام صفقات وجلب أفضل اللاعبين".

وتابع: "أتمنى أن يكون هناك صفقات مباشرة بين الأهلي وبيراميدز ويكون انتقال اللاعبين بين الفريقين طبيعي".

ورفض جدو ما يتردد في كل سوق انتقالات عن مصير رمضان صبحي: "رمضان صبحي ليس للبيع، والموسم الحالي هو الأخير لشريف إكرامي والحديث عن تجديد عقده سابق لأوانه نظرا لضغط المباريات".

وكشف جدو كواليس أزمته مع الزمالك عام 2010: "وقعت على بياض للانتقال للزمالك وقت تدريب التوأم للفريق وأبلغتهما بأن عقدي مستمر مع الاتحاد، كأي لاعب آخر مثل حسني عبد ربه حين وقع للأهلي، إذا أتم الناديان الاتفاق فيتم توثيق العقد".

وأكمل: "خضت بطولة الأمم الإفريقية 2010 وبعد العودة أبلغت الزمالك بالتفاوض مع الاتحاد السكندري لإتمام الاتفاق، ولكن الزمالك قرر توثيق العقد، كنت وقعت للزمالك على بياض، وفوجئت بأنهم وضعوا شروط تعجيزية لم أكن أعلم عنها أي شيء".

واختتم: "الزمالك قدم إيصال بأنني استلمت مليون و200 ألف جنيه على خلاف الحقيقة، والأهلي استفسر مني عن حقيقة استلامي لمقابل التوقيع للزمالك ولكن نفيت ذلك الأمر، ليقرر الأهلي تولي الأزمة لحلها".

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 24 نقطة متفوقا على الأهلي الوصيف بـ23 نقطة، والزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة.