إبراهيموفيتش يكشف سبب تخلي ميلان عن بن ناصر لمارسيليا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - إسماعيل بن ناصر

ميلان إسماعيل بن ناصر إبراهيموفيتش
نرشح لكم
مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس تشيلسي يضم أموجو موهبة فرنسا وسانت إيتيان على طريقة أغاني راب.. ديفيز مستمر مع بايرن حتى 2030 أرتيتا: لا أعرف موعد عودة ساكا.. وكنت أخاف من برشلونة لإبرام صفقة مشابهة.. ماركا: بورتو حاول تعويض رحيل نيكو جونزاليس بضم توري القاضية الثانية تواليا.. هدف مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب ريمس إصابة رادو دراجوسين بقطع في الرباط الصليبي مؤتمر أنشيلوتي: حكام إنجلترا أفضل من إسبانيا.. وموقف فينيسيوس وبيلينجهام ضد ليجانيس
أخر الأخبار
الزمالك يعلن إجراء المثلوثي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي 17 دقيقة | الدوري المصري
جدو: بيراميدز ليس عدو الأهلي.. ولو كان كولر حكما لما طرد توفيق 17 دقيقة | الدوري المصري
الدكش لـ في الجول: أحلم بالنجاح مع الأهلي واللعب في الدوري الإنجليزي 21 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيموفيتش يكشف سبب تخلي ميلان عن بن ناصر لمارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع الجونة لضم مازن ياسر ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – ميشالاك يشكو الزمالك في فيفا بسبب تدربه منفردا ساعة | الدوري المصري
بارادو الجزائري: الزمالك تقدم بـ 3 عروض لضم بولبينة.. وهذا موقف اللاعب ساعة | الدوري المصري
مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر