خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 21:59

كتب : عمرو نبيل

أحمد عوض - فاركو

دخل نادي بتروجت في مفاوضات مع فاركو من أجل ضم أحمد عوض مدافع الفريق.

ويلعب أحمد عوض ضمن صفوف فاركو منذ صيف 2017 عندما انتقل من ألعاب دمنهور.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت قد تقدم بعرض لضم أحمد عوض مدافع فاركو.

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وينتظر بتروجت رد فاركو على العرض المقدم، من أجل تدعيم الصفوف خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستمر سوق الانتقالات الشتوية الجارية في مصر حتى 8 فبراير الجاري.

وخاض أحمد عوض مدافع فاركو أربع مباريات مع الفريق هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ويبلغ عوض من العمر 29 عاما ويلعب في مركز قلب الدفاع.

وخاض عوض 54 مباراة بقميص فاركو في مختلف المسابقات.

وسجل هدفا واحدا كان في مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بتروجت المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بينما فاركو في المركز التاسع بـ 15 نقطة.

الدوري المصري فاركو أحمد عوض بتروجت
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