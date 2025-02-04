محمود جهاد: مفاوضات الزمالك بدأت منذ عام.. وأسعى للفوز بكل البطولات

يرى محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد أن الأجواء داخل النادي الأبيض لن تكون غريبة نظرًا لمعرفته ببعض اللاعبين من خلال المشاركة سويا في المنتخبات.

وتعاقد الزمالك مع محمود جهاد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم أي حتى صيف 2029.

وأوضح جهاد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "رغبتي كانت اللعب للزمالك منذ أول يوم تفاوض فيه النادي معي ولكن القرار كان في يد إدارة نادي فاركو".

وأكمل: "في فترة الانتقالات الشتوية وافق مسؤولو فاركو على رحيلي للقلعة البيضاء".

وكشف لاعب وسط الزمالك الجديد عن موعد بدء المفاوضات لانضمامه: "المفاوضات لضمي بدأت منذ عام تقريبا أو أقل".

وأضاف "توقعت ردود أفعال الجماهير الإيجابية، وأسعى لأن أكون على قدر المسؤولية، وأهلي فخورين بانتقالي لنادي الزمالك".

وتابع: "طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، ومساعدة الفريق".

وعن المنافسة مع زملائه، رد: "المنافسة بيني وبين زملائي سأستفيد منها، ونستطيع أن نساعد النادي كي يكون رقم واحد".

وأتم: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أساهم مع النادي في تحقيق البطولات في الفترة المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

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