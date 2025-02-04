محمود جهاد: مفاوضات الزمالك بدأت منذ عام.. وأسعى للفوز بكل البطولات
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 19:25
كتب : إبراهيم رمضان
يرى محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد أن الأجواء داخل النادي الأبيض لن تكون غريبة نظرًا لمعرفته ببعض اللاعبين من خلال المشاركة سويا في المنتخبات.
محمود جهاد
النادي : الزمالك
وتعاقد الزمالك مع محمود جهاد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم أي حتى صيف 2029.
وأوضح جهاد في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "رغبتي كانت اللعب للزمالك منذ أول يوم تفاوض فيه النادي معي ولكن القرار كان في يد إدارة نادي فاركو".
وأكمل: "في فترة الانتقالات الشتوية وافق مسؤولو فاركو على رحيلي للقلعة البيضاء".
وكشف لاعب وسط الزمالك الجديد عن موعد بدء المفاوضات لانضمامه: "المفاوضات لضمي بدأت منذ عام تقريبا أو أقل".
وأضاف "توقعت ردود أفعال الجماهير الإيجابية، وأسعى لأن أكون على قدر المسؤولية، وأهلي فخورين بانتقالي لنادي الزمالك".
وتابع: "طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، ومساعدة الفريق".
وعن المنافسة مع زملائه، رد: "المنافسة بيني وبين زملائي سأستفيد منها، ونستطيع أن نساعد النادي كي يكون رقم واحد".
وأتم: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أساهم مع النادي في تحقيق البطولات في الفترة المقبلة".
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.
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