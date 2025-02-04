تشيلسي يضم أموجو موهبة فرنسا وسانت إيتيان

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

ماتيس أموجو لاعب تشيلسي

أعلن نادي تشليسي الإنجليزي التعاقد مع ماتيس أموجو لاعب وسط سانت إيتيان الفرنسي.

وكشف تشيلسي عن التعاقد مع اللاعب لمدة 8 سنوات، وأنه سيبدأ مشواره مع الفريق اليوم الثلاثاء.

وقال أموجو عبر موقع تشيلسي: "أنا سعيد للغاية وهو شرف لي أن أوقع لناد كبير مثل تشيلسي، إنهم يؤمنون بالشباب ووضعوا خطة لتطويرنا رائعة".

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وظهر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع سانت إيتيان بمستوى مميز في الدوري الفرنسي بعد مشاركته لأول مرة في نهاية الموسم الماضي.

ويشارك ماتيس أموجو في مركز لاعب الوسط المدافع. ولعب مع فريقه السابق 17 مباراة في الدوري الفرنسي.

كما حصل على برونزية كأس العالم تحت 17 عاما مع منتخب فرنسا.

تشيلسي ماتيس أموجو سانت إيتيان الدوري الإنجليزي
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