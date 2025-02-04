أرتيتا: لا أعرف موعد عودة ساكا.. وكنت أخاف من برشلونة

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

لا يعرف ميكيل أرتيتا موعد عودة بعض لاعبي فريقه المصاب، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية غدا الأربعاء.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا توجد أخبار عن بن وايت، لا يزال خارج تشكيل الفريق ونأمل أن يكون متاحا بعد الاستراحة".

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا ومبابي وبيلينجهام عن مواجهة ليجانيس القاضية الثانية تواليا.. هدف مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب ريمس ليفربول يمدد عقد مهاجمه.. ويعيره إلى سندرلاند

وبسؤاله هل سيعود ساكا في مارس رد قائلا: "لا أعرف".

وأضاف "الخطوة التالية هي الصعود للمباراة النهائية في ويمبلي ونحن نعرف مدى أهمية ذلك، مباراة مانشستر سيتي أعطنا دفعة معنوية والطريقة التي فزنا بها كانت رائعة".

وأكمل "كانت لدينا نية واضحة في تحسين الفريق في فترة الانتقالات بلاعبين يمكنهم التأثير علينا، لم نحقق ذلك لذا نشعر بخيبة أمل في هذا الشأن لكننا أيضا ندرك تماما أننا نريد فقط جلب نوعية معينة من اللاعبين".

وواصل "نيوكاسل فريق صعب للغاية، تغلبنا عليهم على أرضنا الموسم الماضي بطريقة جيدة، ومن المواضح أن هذا الموسم الفريق أقوى وظهر بشكل مختلف تماما في مباراتين ضدنا".

وبسؤاله عن الفريق الذي كنت تخاف منه قال: "برشلونة.. كان أحد هذه الفرق".

وأتم تصريحاته "في كأس الاتحاد لدينا سجل رائع، ولكن تاريخيا كأس الرابطة كانت صعبة علينا ولذلك هي فرصة جيدة لنا لصنع التاريخ".

أرسنال الدوري الإنجليزي كأس الرابطة نيوكاسل
نرشح لكم
تشيلسي يضم أموجو موهبة فرنسا وسانت إيتيان إصابة رادو دراجوسين بقطع في الرباط الصليبي ذا تايمز: ألكسندر أرنولد لن يغيب طويلا بي بي سي: ما أنفقه مانشستر سيتي في يناير أكثر من باقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19 دورتموند يستعير تشوكويميكا من تشيلسي صفقات اللحظات الأخيرة – نشاط ميلان ويوفنتوس.. واكتمال صفوف مانشستر سيتي أنقذه من مقاعد بدلاء تشيلسي.. كريستال بالاس يضم تشيلويل الصفقة الرابعة.. يوفنتوس يضم لويد كيلي من يوفنتوس
أخر الأخبار
كرة نسائية - ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي 54 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة - الثاني على التوالي.. انتصار صعب لسيدات مصر أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
بعد هدف كهربا الأول.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ بعد إطلاق النار على جماهيره ساعة | الوطن العربي
جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك ساعة | الكرة المصرية
بعد ختام دور الـ32.. مواعيد المباريات المتبقية من ثمن نهائي كأس مصر رغم تأهل أربعة فرق 2 ساعة | الكرة المصرية
عبدالرحمن جبنة لـ في الجول: متفائل بالفترة المقبلة مع غزل المحلة.. وبابافاسيليو أبلغني بهذا الأمر 2 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي المنصورة بثلاثية 2 ساعة | الكرة المصرية
محمود جهاد: مفاوضات الزمالك بدأت منذ عام.. وأسعى للفوز بكل البطولات 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر