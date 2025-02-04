أرتيتا: لا أعرف موعد عودة ساكا.. وكنت أخاف من برشلونة

لا يعرف ميكيل أرتيتا موعد عودة بعض لاعبي فريقه المصاب، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية غدا الأربعاء.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا توجد أخبار عن بن وايت، لا يزال خارج تشكيل الفريق ونأمل أن يكون متاحا بعد الاستراحة".

وبسؤاله هل سيعود ساكا في مارس رد قائلا: "لا أعرف".

وأضاف "الخطوة التالية هي الصعود للمباراة النهائية في ويمبلي ونحن نعرف مدى أهمية ذلك، مباراة مانشستر سيتي أعطنا دفعة معنوية والطريقة التي فزنا بها كانت رائعة".

وأكمل "كانت لدينا نية واضحة في تحسين الفريق في فترة الانتقالات بلاعبين يمكنهم التأثير علينا، لم نحقق ذلك لذا نشعر بخيبة أمل في هذا الشأن لكننا أيضا ندرك تماما أننا نريد فقط جلب نوعية معينة من اللاعبين".

وواصل "نيوكاسل فريق صعب للغاية، تغلبنا عليهم على أرضنا الموسم الماضي بطريقة جيدة، ومن المواضح أن هذا الموسم الفريق أقوى وظهر بشكل مختلف تماما في مباراتين ضدنا".

وبسؤاله عن الفريق الذي كنت تخاف منه قال: "برشلونة.. كان أحد هذه الفرق".

وأتم تصريحاته "في كأس الاتحاد لدينا سجل رائع، ولكن تاريخيا كأس الرابطة كانت صعبة علينا ولذلك هي فرصة جيدة لنا لصنع التاريخ".