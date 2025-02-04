القاضية الثانية تواليا.. هدف مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب ريمس

أعلن نادي ريمس إقالة السلوفيني لوكا إلسنر المدير الفني للفريق.

وبمشاركة وهدف مصطفى محمد، تغلب نانت على مضيفه ريمس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي.

وللمرة الثانية على التوالي يحدث هذا الأمر المشابه، إذ سجل الدولي المصري هدفا في شباك ليون وهي المباراة السابقة لريمس.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبهذا الهدف أعلن ليون إقالة بيير ساج مدرب الفريق.

وعين ليون باولو فونسيكا المدير الفني السابق لـ ميلان كمدرب لليون.

الفوز على ريمس تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن ريمس الثالث عشر الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

ولعب مصطفى محمد مع نانت 19 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

وشارك مصطفى محمد في مباريات نانت بواقع 674 دقيقة.