ذا تايمز: ألكسندر أرنولد لن يغيب طويلا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول

ذكرت جريدة ذا تايمز أن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول لن يغيب عن الملاعب طويلا بسبب الإصابة.

وأصيب ألكسندر أرنولد خلال لقاء فريقه ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

وأوضح التقرير أن الفحوصات أثبتت أن إصابة ترينت ألكسندر أرنولد في الفخذ ستبعده عن الملاعب لعدة أيام وليس لأسابيع.

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وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لليفربول لن يخاطر بالدفع بالدولي الإنجليزي في المباريات قبل تعافيه التام.

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام يوم الخميس المقبل في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين على ملعب أنفيلد.

وكان ليفربول قد خسر لقاء الذهاب في ملعب توتنام بهدف دون مقابل.

بعد مباراة توتنام سيلعب الريدز ضد بلايموث أرجايل في كأس إنجلترا يوم الأحد المقبل.

عقب هذا اللقاء سيلعب ليفربول أمام إيفرتون وولفرهامبتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أيام 12 و16 و23 فبراير الجاري.

ومن الممكن أن يلعب مباراة رابعة في هذه الفترة، ضد أستون فيلا يوم 19 فبراير، وذلك في حالة عبور عقبة توتنام والتأهل لنهائي كأس الرابطة.

ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول
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