التشكيل - عودة جاد وباهر للمصري.. وكريم حلاوة يقود هجوم وادي دجلة

أعلن كلا من علي ماهر مدرب المصري ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري مع وادي دجلة بعد قليل في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويشهد تشكيل المصري عودة باهر المحمدي ومحمود جاد للمشاركة بشكل أساسي.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة – أتدجيكو سامادو – حسين فيصل.

الهجوم: كريم بامبو – بابا بادجي – أحمد القرموطي.

ويقود كريم حلاوة خط هجوم وادي دجلة في المباراة.

وجاء تشكيل وادي دجلة بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الكافي رجب.

الدفاع: محمد محمود إبراهيم – محمد الشيبيني – كمال أبو الفتوح – أحمد دحروج.

الوسط: أحمد سيد– إسلام عادل حامد– وليد عادل.

الهجوم: عبد الله كامل – كريم سعيد – كريم حلاوة.