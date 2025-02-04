اتحاد الكرة يبدأ برنامجا شاملا لتطوير عناصر اللعبة بحضور فينجر وبوساكا

تحت شعار "التطوير سياسة الاتحاد المستدامة" يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت اشراف مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.

ويستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم لهذا الغرض كوكبة من أبرز خبراء ونجوم كرة القدم في العالم، في مقدمتهم الفرنسي أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بـ فيفا، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وأنطونيو بافلو مسؤول التطوير بـ فيفا وأوسكار لوبيز المحاضر الدولي في التحكيم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية، بقيادة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث يستثمر الاتحاد علاقاته المتميزة بمسؤولي فيفا، من خلال مجموعة من البرامج والبروتوكولات لتحقيق هذا الهدف.

ومن المقرر أن يستقبل أبو ريدة أرسين فينجر يوم الجمعة المقبل، والذي يحاضر بورشة العمل باتحاد الكرة لاكتشاف وتطوير المواهب، من خلال مشروع أكاديمية الاتحاد المصري لتطوير الموهوبين الذي يبدأه اتحاد الكرة تحت رعاية وإشراف فيفا.

وتبدأ فعاليات ورشة عمل اكتشاف وتطوير المواهب يوم الثلاثاء، ضمن المشروع الذي يهدف لتجهيز كوادر وطنية لاكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات المصرية، ويستهدف كل مدن وقرى مصر.

كما يستقبل أبو ريدة يوم السبت المقبل ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام بـ فيفا، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي يحضر بوساكا فعالياتها، إلى جانب المحاضر الدولي أوسكار لوبيز.

واستقبل أبو ريدة صباح الثلاثاء أنطونيو بافلو بحضور مصطفى عزام المدير التنفيذي وعلاء نبيل المدير الفني وذلك قبل انطلاق ورشة العمل التي انطلقت بعنوان تنمية المواهب.