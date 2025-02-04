يد - تقرير: سيف الدرع على رادار برشلونة.. وعلي زين قد ينضم لفيزبريم

ذكر موقع handballbase أن سيف الدرع لاعب ليموج ومنتخب مصر لكرة اليد قد ينتقل إلى فريق برشلونة.

وتألق الدرع مع منتخب مصر في بطولة العالم 2025 التي انتهت مؤخرا.

وأوضح التقرير أن برشلونة مهتم بضم سيف الدرع بداية من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن علي زين لاعب دينامو بوخارست قد ينتقل إلى فيزبريم المجري.

View this post on Instagram A post shared by Handball Base (@handballbase)

ويتواجد يحيى الدرع في صفوف فيزبريم في الموسم الحالي، لكنه يغيب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسينضم أحمد هشام "دودو" لاعب مونبلييه إلى فيزبريم الموسم المقبل.

كما سينتقل أحمد عادل لاعب دائرة الأهلي إلى الفريق المجري الموسم القادم أيضا.

يذكر أن منتخب مصر أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

ورغم الخسارة حصل سيف الدرع لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

نتائج مصر في آخر 4 نسخ من بطولة العالم "عقدة ربع النهائي مستمرة"

نسخة 2019: الخسارة من الدنمارك 26-20 في ربع النهائي

نسخة 2021: الخسارة من الدنمارك 4-3 برميات الترجيح في ربع النهائي بعد التعادل 35-35

نسخة 2023: الخسارة من السويد 25-22 في ربع النهائي

نسخة 2025: الخسارة من فرنسا 34-33 في ربع النهائي