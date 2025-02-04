الفلسطيني إلى اسكتلندا.. أبيردين يعلن ضم عدي الدباغ

أعلن نادي أبيردين الاسكتلندي عن تعاقده مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قادما من شارلروا البلجيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسبق ارتباط اسم المهاجم الفلسطيني بالانتقال إلى الأهلي والزمالك من قبل.

Palestinian international striker Oday Dabbagh has tonight joined the Dons on loan from Belgium club Charleroi. — Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 3, 2025

المهاجم البالغ 25 عاما بدأ مع هلال القدس ثم انتقل للسالمية والقادسية والعربي في الكويت.

وفي صيف 2021 انضم لأروكا البرتغالي وبعد عامين انتقل لشارلروا البلجيكي.

ويمتد تعاقد الدباغ مع الفريق البلجيكي حتى 2026 بعدما سجل الموسم الماضي 6 أهداف وصنع 3 في 30 مباراة.

وارتدى الدباغ قميص الفدائي في 22 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وسبق أن نفى اللاعب في 2022 توصله لاتفاق للانتقال للزمالك. (طالع التفاصيل)

وتألق الدباغ في كأس آسيا 2023 حيث سجل 3 أهداف وقاد بلاده للتأهل لأول مرة للأدوار الإقصائية في التاريخ.

وخلال تصفيات كأس العالم 2026 ساهم في وصول منتخب بلاده للمرحلة الثالثة من التصفيات وحجز مقعدا في كأس آسيا 2027,