الفلسطيني إلى اسكتلندا.. أبيردين يعلن ضم عدي الدباغ

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 00:59

كتب : FilGoal

لاعبو فلسطين يحتفلون بهدف عدي دباغ في هونج كونج

أعلن نادي أبيردين الاسكتلندي عن تعاقده مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ قادما من شارلروا البلجيكي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وسبق ارتباط اسم المهاجم الفلسطيني بالانتقال إلى الأهلي والزمالك من قبل.

المهاجم البالغ 25 عاما بدأ مع هلال القدس ثم انتقل للسالمية والقادسية والعربي في الكويت.

وفي صيف 2021 انضم لأروكا البرتغالي وبعد عامين انتقل لشارلروا البلجيكي.

ويمتد تعاقد الدباغ مع الفريق البلجيكي حتى 2026 بعدما سجل الموسم الماضي 6 أهداف وصنع 3 في 30 مباراة.

وارتدى الدباغ قميص الفدائي في 22 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وسبق أن نفى اللاعب في 2022 توصله لاتفاق للانتقال للزمالك. (طالع التفاصيل)

وتألق الدباغ في كأس آسيا 2023 حيث سجل 3 أهداف وقاد بلاده للتأهل لأول مرة للأدوار الإقصائية في التاريخ.

وخلال تصفيات كأس العالم 2026 ساهم في وصول منتخب بلاده للمرحلة الثالثة من التصفيات وحجز مقعدا في كأس آسيا 2027,

عدي الدباغ فلسطين أبيردين
نرشح لكم
إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا.. وصفقة في اللحظات الأخيرة لميلان تطورات صفقة مانشستر سيتي.. وفائدة ضخمة لـ برشلونة مدير الشحانية يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لضم الحسن كوروما أستون فيلا يستعير ماركو أسينسيو بنفيكا يستعير بيلوتي من كومو دلفي يعلن انتقال لاعبه مصطفى الدكش إلى الأهلي القادم من بطل مصر وإفريقيا.. إنترسيتي الإسباني يضم موديست أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم جواو فيليكس
أخر الأخبار
إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا.. وصفقة في اللحظات الأخيرة لميلان 3 ساعة | ميركاتو
الرابع وبرشلونة المستفيد.. مانشستر سيتي يعلن ضم لاعب بورتو 4 ساعة | الدوري المصري
الفلسطيني إلى اسكتلندا.. أبيردين يعلن ضم عدي الدباغ 4 ساعة | ميركاتو
بالنيران الصديقة.. تشيلسي يجتاز عقبة وست هام 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد شكوى ريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يدعم حكام الدوري 5 ساعة | الدوري الإسباني
تطورات صفقة مانشستر سيتي.. وفائدة ضخمة لـ برشلونة 5 ساعة | الدوري المصري
"بلون البحر".. المصري يعلن قميصه الثالث 5 ساعة | الدوري المصري
شاهندة المغربي حكما لمواجهة بيراميدز ضد المنصورة في كأس مصر 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر