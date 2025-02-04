بالنيران الصديقة.. تشيلسي يجتاز عقبة وست هام

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 00:28

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

تغلب تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جارود بوين لوست هام في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 52 حل الثنائي مارك جويو وبيدرو نيتو بدلا من نيكولاس جاكسون وجادون سانشو.

ثم أتى مالو جوستو وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 61 بدلا من ريس جيمس ونوني مادويكي.

وتعادل بيدرو نيتو في الدقيقة 64 بهدف تطلب دقيقتين لمراجعته بتقنية الفيديو لنفي شبهة التسلل قبل احتسابه.

وأخيرا بعرضية أرسلها كول بالمر، سجل تشيلسي هدف الفوز بالنيران الصديقة، بعد أن ضربت الكرة أرون وان بيساكا ظهير وست هام وسكنت المرمى في الدقيقة 74.

وخرج بالمر في الدقيقة 90 ليأتي تريفو تشالوبا بدلا منه.

بهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن نوتنجهام فورست الثالث.

أما وست هام يونايتد فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 10 نقاط عن بداية منطقة الهبوط، وتحديدا ليستر سيتي في المركز السابع عشر.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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