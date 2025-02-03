قناة الأهلي: تجهيز بنشرقي لمباراة غزل المحلة.. وموعد عودة وسام

كشفت قناة الأهلي عن موعد انضمام أشرف بنشرقي المنضم حديثا إلى قائمة الفريق للمشاركة معه في المباريات الرسمية.

وأوضحت قناة الأهلي أن الجهاز للأهلي يُجهز أشرف بنشرقي للمشاركة في مباراة غزل المحلة يوم 11 فبراير الجاري.

وبذلك يغيب اللاعب و عن مباراة بتروجت المقبلة المقرر لها يوم الخميس.

وانضم المغربي بنشرقي لصفوف الأهلي قادما من الريان القطري قبل أيام.

على جانب آخر كشفت القناة عن اقتراب عودة وسام أبو علي للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وأن المهاجم الفلسطيني أمامه 10 أيام ليظهر من جديد مع الأهلي في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل في الجولة 12 من الدوري المصري.