أستون فيلا يستعير ماركو أسينسيو
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 22:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب باريس سان جيرمان.
ماركو أسينسيو
النادي : باريس سان جيرمان
وانضم أسينسيو لأستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم الكشف حول تواجد بند أحقية الشراء من عدمها.
صاحب الـ 29 عاما كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي قادما من ريال مدريد.
ولعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.
وسبق لأسينسيو التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات بقميص ريال مدريد وسجل هدفا في نهائي 2017 ضد يوفنتوس.
وكان أستون فيلا قد تعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد.
ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
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