أستون فيلا يستعير ماركو أسينسيو

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

توقيع ماركو أسينسيو لأستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع ماركو أسينسيو لاعب باريس سان جيرمان.

وانضم أسينسيو لأستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم الكشف حول تواجد بند أحقية الشراء من عدمها.

صاحب الـ 29 عاما كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي قادما من ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
أستون فيلا يتعاقد مع راشفورد أثليتك: راشفورد يخضع للكشف الطبي مع أستون فيلا.. وأسينسيو يلحق به بي بي سي: راشفورد يعطي قراره بشأن عرض أستون فيلا رومانو: الاتفاق تم.. أستون فيلا يستعير راشفورد من مانشستر يونايتد

ولعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

وسبق لأسينسيو التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات بقميص ريال مدريد وسجل هدفا في نهائي 2017 ضد يوفنتوس.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ماركو أسينسيو باريس سان جيرمان توقيع ماركو أسينسيو لأستون فيلا
نرشح لكم
تقرير: إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي قبل نهاية الانتقالات.. رومانو يكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي حوار في الجول - والد ماك أليستر "زميل مارادونا" يتحدث عن وقوع كلوب في حب نجله.. والفارق مع سلوت مدافع نيوكاسل يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس.. والتفاصيل المالية بعد لعبه 45 دقيقة.. تقرير: كريستال بالاس يتفق مع تشيلسي لاستعارة تشيلويل تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 24 جولة وست هام يقطع إعارة وارد براوس جون ستونز يتأسف لجماهير مانشستر سيتي بعد خماسية أرسنال
أخر الأخبار
بعد شكوى ريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يدعم حكام الدوري 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تطورات صفقة مانشستر سيتي.. وفائدة ضخمة لـ برشلونة 31 دقيقة | الدوري المصري
"بلون البحر".. المصري يعلن قميصه الثالث 35 دقيقة | الدوري المصري
شاهندة المغربي حكما لمواجهة بيراميدز ضد المنصورة في كأس مصر 46 دقيقة | الدوري المصري
وكيل عطية الله يكشف موعد عودته من الإصابة.. وموقفه من الاستمرار مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي ساعة | رياضة نسائية
دوري المحترفين - الترسانة يقيل أحمد كشري.. والكشف عن بديله ساعة | القسم الثاني
رونالدو يسجل ثنائية ويقود النصر لفوز كبير على الوصل ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر