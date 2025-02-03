وكيله: مونبيلييه رفض عرض الأهلي لضم التعمري بـ6 ملايين يورو.. وقد يشارك معه في المونديال

كشف حسان البطانية وكيل موسى التعمري عن مفاوضات الأهلي لضم اللاعب الأردني من مونبيلييه قبل أن ينتقل رسميا إلى صفوف استاد رين.

موسى التعمري النادي : ستاد رين مونبلييه الأهلي

وأعلن نادي رين ضم المهاجم الأردني قادما من مونبيلييه مقابل 9 ملايين يورو.

وقال حسان البطاينة وكيل موسى التعمري - قناة أون تايم سبورتس 2: "كان هناك مفاوضات من الأهلي المصري وأندية أخرى لضم موسى التعمري، لكن انتقل رسميا إلى استاد رين الفرنسي".

وكشف "موسى التعمري كان لديه رغبة شديدة في للانضمام إلى الأهلي المصري لأنه نادي القرن في إفريقيا وينافس دائما على البطولات المحلية ودوري أبطال إفريقيا وسيشارك في كأس العالم للأندية".

وشدد وكيل التعمري "كل ذلك جعله الخيار الأول للاعب لكن المطالب المالية لنادي مونبيلييه تسببت في فشل الصفقة".

وتابع "الأهلي تقدم بأكثر من عرض لضم موسى التعمري والمفاوضات استغرقت أكثر من شهر وزاد المبلغ تدريجيا وآخرهم 6 ملايين يورو بالإضافة لمكافآت حال التتويج ببطولات أو تخطي كأس العالم للأندية لكن للأسف مونبيلييه رفض العرض".

واختتم وكيل التعمري تصريحاته "لم نتحدث بشأن إمكانية مشاركة موسى في كأس العالم للأندية على سبيل الإعارة، لكنه لديه رغبة شديدة في المشاركة مع الأهلي وربما يتم نقاش الأمر مع استاد رين لانتقاله في البطولة معارا".

وسيمتد تعاقد المهاجم الأردني مع فريقه الجديد حتى صيف 2028.

وينضم التعمري لتعويض رحيل الجزائري أمين جويري الذي انضم لمارسيليا منذ أيام مقابل 19 مليون يورو.

وسجل التعمري هدفين وصنع هدفا في 14 مباراة بالدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ويحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة.