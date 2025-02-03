تقرير: إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد

كشفت شبكة TyC الأرجنتينية عن إصابة ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين بقطع في الرباط الصليبي.

ليساندرو مارتينيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأصيب ليساندرو مارتينيز خلال مواجهة كريستال بالاس أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز بالاس بهدفين دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية عن تأكد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

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وخاض ليساندرو مارتينيز هذا الموسم 32 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

وساهم ليساندرو في 4 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ولعب المدافع الأرجنتيني 20 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين وصنع آخر.

وكان ليساندرو مارتينيز قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد من أياكس في صيف 2022.

وغاب مارتينيز الموسم الماضي عن 42 مباراة على مستوى النادي والمنتخب بسبب 3 إصابات مختلفة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة عقب مرور 24 جولة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام توتنام في 16 فبراير الجاري.

مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز
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