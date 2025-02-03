خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 15:30
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.
وإليكم مباريات الجولة 12
سيراميكا كليوباترا × فاركو .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً
غزل المحلة × مودرن سبورت .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً
الأهلي × بتروجت .. الخميس 6 فبراير 7 مساءً
سموحة × بيراميدز .. الجمعة 7 فبراير 4 مساءً.
الزمالك × الإسماعيلي .. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.
طلائع الجيش × الجونة.. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.
الاتحاد × المصري .. السبت 8 فبراير 4 مساءً
البنك الأهلي × زد .. السبت 8 فبراير 7 مساءً.
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