خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.

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وإليكم مباريات الجولة 12

سيراميكا كليوباترا × فاركو .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً

غزل المحلة × مودرن سبورت .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً

الأهلي × بتروجت .. الخميس 6 فبراير 7 مساءً

سموحة × بيراميدز .. الجمعة 7 فبراير 4 مساءً.

الزمالك × الإسماعيلي .. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.

طلائع الجيش × الجونة.. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.

الاتحاد × المصري .. السبت 8 فبراير 4 مساءً

البنك الأهلي × زد .. السبت 8 فبراير 7 مساءً.