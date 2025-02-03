خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

الأهلي - مودرن سبورت - جراديشار

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من يوم الخميس 6 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام حتى السبت 8 فبراير.

احجز تذكرتك من هنا

أخبار متعلقة:
أحمد منصور: جاهز للمشاركة مع المصري.. الزمالك ظلمني وكنت على وشك الانضمام للأهلي خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتنافسان لضم يسري وحيد بنشرقي: تنازلت عن مستحقاتي للانضمام لـ الأهلي.. وأشكر الخطيب ومرتجي

وإليكم مباريات الجولة 12

سيراميكا كليوباترا × فاركو .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً

غزل المحلة × مودرن سبورت .. الخميس 6 فبراير 4 مساءً

الأهلي × بتروجت .. الخميس 6 فبراير 7 مساءً

سموحة × بيراميدز .. الجمعة 7 فبراير 4 مساءً.

الزمالك × الإسماعيلي .. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.

طلائع الجيش × الجونة.. الجمعة 7 فبراير 7 مساءً.

الاتحاد × المصري .. السبت 8 فبراير 4 مساءً

البنك الأهلي × زد .. السبت 8 فبراير 7 مساءً.

الأهلي الزمالك خدمة في الجول تذكرتي شراء تذاكر المباريات
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - غياب الثلاثي الأجنبي أمام المنصورة في الكأس انتظام محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك.. ومشاركة بنتايك خبر في الجول - الاتحاد يقترب من ضم لاعب وسط بلدية المحلة بنشرقي يخوض تدريبه الأول مع الأهلي خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بابافاسيليو لتدريب الفريق.. وموعد وصوله "بحثا عن حلول".. غزل المحلة يعلن إقالة شوقي غريب أحمد منصور: جاهز للمشاركة مع المصري.. الزمالك ظلمني وكنت على وشك الانضمام للأهلي
أخر الأخبار
رغم حسم الصعود - أهلي جدة يهزم السد بثلاثية في أبطال آسيا 2 دقيقة | آسيا
قائمة بيراميدز - غياب الثلاثي الأجنبي أمام المنصورة في الكأس 18 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوار تصفيات إفريقيا بالفوز على بوروندي 19 دقيقة | كرة سلة
ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد تحكيم مواجهة إسبانيول 50 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري NBA – صفقة قوية أخرى.. فوكس يزامل ويمبانياما في سان أنطونيو ساعة | كرة السلة الأمريكية
إقامة النسخة الأولى من جيميرجي مصر للألعاب الإلكترونية تحت رعاية وزارة الرياضة ساعة | Gamers
بولونيا يتعاقد مع قائد ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه: نسعى لاستكمال مشوارنا في أبطال آسيا.. والفرق الكبيرة تمر بظروف ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 4 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت