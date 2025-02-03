وست هام يقطع إعارة وارد براوس

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - وست هام - جيمس وارد براوس

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عودة جيمس وارد براوس إلى الفريق مجددًا.

وقضى وارد براوس 6 أشهر مع نادي نوتينجهام فورست على سبيل الإعارة.

وكشف وست هام في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل النادي لاتفاق من أجل عودة وارد براوس مرة أخرى إلى وست هام".

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ولعب وارد براوس 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع نوتينجهام، ونجح في صناعة هدف وحيد، بالإضافة إلى مباراة في كأس إنجلترا، وأخرى في كأس الرابطة.

اللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ30 عاما سجل 7 أهداف و11 مساهمة مع وست هام الموسم الماضي.

وأشار بيان وست هام إلى أن خبرة وارد براوس وجودته ستضيف إلى قائمة جرهام بوتر المدير الفني للفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويحتل وست هام المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

وبدأ وارد براوس مسيرته مع نادي ساوثامبتون قبل الانضمام إلى وست هام في صيف 2023.

وارد براوس وست هام الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست
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